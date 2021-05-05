ПДС – гражданам: Заплатите, чтобы мы выиграли!

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Пропрезидентская партия “Действие и солидарность” вновь решила прибегнуть к практике прошлых лет и просит граждан оплатить участие политформирования в выборах. “Пожертвуйте деньги, чтобы мы выиграли!”, – так звучит призыв ПДС к населению.

Соответствующее обращение к гражданам разместил на своей странице в соцсети депутат ПДС Михай Попшой.

– Рассчитываем на вашу поддержку и в этот раз – просим вас внести пожертвование, чтобы мы выиграли и начали настоящие перемены для Молдовы, – написал он, отметив, что деньги можно как перечислить онлайн, так и лично принести в офис партии.

Граждане, однако, призыв раскритиковали.

– “Вы что, попрошайки?”, “Что за новое изобретение? Люди умирают от голода, а вам хватает наглости просит у нас денег?”, “Заплатить вам, чтобы вы нас потом несколько лет обворовывали и издевались?”, “Ага, пожертвуйте! Чтобы вы потом сделали депутатами Спыну, Немеренко и Алайбу? Вы не только урезаете социальные выплаты, но и свою предвыборную кампанию проводите на наши деньги!”, – пишут возмущенные пользователи соцсети.

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