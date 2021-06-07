ПДС до сих пор не попросила ЦИК отозвать из списка двух своих кандидатов

ПДС до сих пор не попросила ЦИК отозвать из списка двух своих кандидатов
Центральная избирательная комиссия не получала заявлений от ПДС относительно отзыва из списка кандидатов Наты Албот и Александру Катана. Об этом редакции портала Sinteza сообщили в ЦИК. 

– Мы пока не получали обращений от ПДС. Для соблюдения процедуры и один, и второй кандидат должны подать заявления органу, который их выдвинул. Впоследствии Национальный совет партии должен представить протокол с решением об их исключении из списка, – отметила пресс-секретарь ЦИК, сообщив, что это до сих пор не было сделано. 
Стоит отметить, что крайний срок внесения изменений в списки истекает за 2 недели до выборов – 26 июня.

Напомним, что Ната Албот решила отозвать свою кандидатуру после скандала с наркотиками, в котором она оказалась замешана. А на днях от участия в выборах отказался и Александру Катан – пресса назвала его “королём контрабанды” этилового спирта. Кроме того, сам он признал существование уголовного дела на его имя.

Ранее некоторые СМИ писали также о том, что из списка исключат и Петру Гандрабура. Он фигурирует в уголовном деле, возбуждённом по факту мошенничества в особо крупных размерах.

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