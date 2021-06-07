ПДС до сих пор не попросила ЦИК отозвать из списка двух своих кандидатов

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Центральная избирательная комиссия не получала заявлений от ПДС относительно отзыва из списка кандидатов Наты Албот и Александру Катана. Об этом редакции портала Sinteza сообщили в ЦИК.

– Мы пока не получали обращений от ПДС. Для соблюдения процедуры и один, и второй кандидат должны подать заявления органу, который их выдвинул. Впоследствии Национальный совет партии должен представить протокол с решением об их исключении из списка, – отметила пресс-секретарь ЦИК, сообщив, что это до сих пор не было сделано. Стоит отметить, что крайний срок внесения изменений в списки истекает за 2 недели до выборов – 26 июня. Напомним, что Ната Албот решила отозвать свою кандидатуру после скандала с наркотиками, в котором она оказалась замешана. А на днях от участия в выборах отказался и Александру Катан – пресса назвала его “королём контрабанды” этилового спирта. Кроме того, сам он признал существование уголовного дела на его имя.

Ранее некоторые СМИ писали также о том, что из списка исключат и Петру Гандрабура. Он фигурирует в уголовном деле, возбуждённом по факту мошенничества в особо крупных размерах.

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