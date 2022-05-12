ПДС блокирует референдум о судьбе Республиканского стадиона

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Обсуждение инициативы ПСРМ о проведении референдума о судьбе Республиканского стадиона спровоцировало скандал в Муниципальном совете Кишинёва. Председательствовавшая на заседании советница ПДС отказалась включить в повестку проект о создании и регистрации инициативной группы по причине отсутствия заключений комиссий, хотя регламент это позволяет.

ПДС поддержали советники от ППДП и ЛП. Последние и вовсе заявили, что нужно отдать стадион американцам, потому что США помогают Украине. В противном случае, сказал либерал Ион Чебану, у Молдовы будут проблемы.

Вице-председатель фракции ПСРМ Динарий Кожокару напомнил пасовцам, что сама Майя Санду обещала до выборов, что судьбу стадиона будут решать граждане. Несмотря на приведённые социалистами доводы, советники ПДС потребовали паузу и покинули зал, а вопрос не был поставлен на голосование о включении в повестку, хотя необходимый для этого кворум имелся.

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