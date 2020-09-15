Пчелиный рой атаковал посетителей парка в Бельцах: мужчина и его внучка попали в больницу (ВИДЕО)

Пчелиный рой атаковал посетителей парка в Бельцах: мужчина и его внучка попали в больницу (ВИДЕО)

Инцидент произошёл в понедельник, 14 сентября. Пчелиный рой покусал посетителей парка Победы в Бельцах. По словам очевидцев, медицинская помощь понадобилась пенсионеру и его внучке.

Видео с места происшествия было опубликовано в социальной сети. В парк приехали две машины скорой помощи. Двух человек госпитализировали, передаёт unimedia.info.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Бельц Евгении Молчановой, на место ЧП прибыли и правоохранители. Территория была огорожена. Общее число пострадавших неизвестно.

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