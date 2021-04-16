Патрульным попался водитель мопеда “под кайфом”

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Автоинспекторы остановили мопед Suzuki. За рулём находился 35-летний тираспольчанин.

При проверке документов выяснилось, что мужчина был лишён водительского удостоверения в прошлом году. Кроме того, экспертиза выявила, что он находился под действием наркотического средства метамфетамин.

За употребление наркотических средств нарушитель привлечён к административной ответственности, пишет mvdpmr.org. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения ему грозит ответственность уголовная.

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