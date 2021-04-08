Патрульные задержали водителя с контрабандой стоматологических товаров

Патрульные задержали водителя с контрабандой стоматологических товаров

Инцидент произошёл в Комрате. Инспекторы остановили для проверки автомобиль, которым управлял 26-летний житель столицы.

В салоне машины было несколько коробок. Водитель рассказал, что перевозил в них различные стоматологические инструменты. Разрешительных документов на товары стоимостью около 300 000 леев у мужчины не было.

Обстоятельства инцидента выясняются. Нарушителю грозит штраф от 3 000 до 4 500 леев.

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