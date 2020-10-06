Патрульные задержали хулигана, повредившего светофор на одном из столичных перекрёстков

Патрульные задержали хулигана, повредившего светофор на одном из столичных перекрёстков

Мужчина находился в состоянии опьянения. Как выяснилось, он повредил светофор на пересечении улиц Георге Асаки и Василий Докучаев.

Карабинеры задержали хулигана и доставили его в инспекторат. Нарушителем оказался 28-летний житель Страшенского района, пишет echipa.md.

Гражданам напоминают: если вы стали свидетелем противоправного действия, обращайтесь в ближайший инспекторат полиции или звоните по номеру службы экстренной помощи 112.

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