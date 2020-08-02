Патрульные спасли от утопления мужчину

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Инцидент произошел вчера вечером на трассе, проходящей через село Хэнэсень Кантемирского района. Патрулируя дорожное движение, инспекторы заметили мужчину, который шел по дороге вблизи моста.

Внезапно он пропал. Заподозрив, что человек упал в воду, патрульные поспешили на место, и увидели внизу пакет, который был у мужчины в руках. Через несколько минут полицейские достали упавшего из воды и оказали первую помочь. 34-летний мужчина был госпитализирован.

Обстоятельства выясняются.

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