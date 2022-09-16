Патрульные предотвратили ограбление магазина автозапчастей в Бельцах

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Инцидент произошел накануне на пересечении улиц И. Франко и М. Костин.

Сотрудники Национального инспектората общественной безопасности услышали шум и быстро направились в сторону, откуда он исходил. Там они заметили магазин автозапчастей, дверь которого была повреждена. Внутри находился предполагаемый вор. Его задержали.

Подозреваемым оказался 24-летний житель Сынжерей. Преступление задокументировано.

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