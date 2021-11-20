Патрульные помогли почувствовавшей себя плохо комратчанке

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Накануне вечером на одной из улиц Комрата карабинеры заметили лежавшую на асфальте женщину.

Патрульные подошли к гражданке и оказали ей первую помощь, сообщив о произошедшем в службу 112. На “скорой” пострадавшую доставили в районную больницу.

Генеральный инспекторат карабинеров призывает всех граждан помогать людям, оказавшимся в затруднительном положении, а в случае необходимости звонить в службу 112.

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