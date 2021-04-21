Патрульные помогли обеспокоенной матери найти ребёнка

Инцидент произошёл вчера в Бельцах.
К экипажу карабинеров подошла женщина и сообщила, что потеряла 5-летнюю дочь.
Патрульные по рации передали коллегам ориентировки. Вскоре ребёнка нашли и благополучно вернули матери.
Генеральный инспекторат карабинеров просит граждан помогать людям, оказавшимся в затруднительном положении. Для этого достаточно обратиться к ближайшему патрулю карабинеров или позвонить по номеру 112.
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