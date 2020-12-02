Патрульные пришли на помощь застрявшим на дороге водителям

Патрульные пришли на помощь застрявшим на дороге водителям

Несколько водителей оказались заблокированными на трассах на юге страны из-за ночных осадков, несмотря на то, что их автомобили были оснащены зимними шинами. Патрульные помогли им отбуксировать машины и напоили горячими напитками.

Автомобилистам напоминают, что зимой необходимо иметь в машине мешок песка, лопату, тёплое одеяло и термос с чаем. Следует соблюдать скоростной режим, не совершать опасные обгоны и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

На национальных дорогах постоянно дежурят экипажи патрульных, которые готовы в любой момент оказать помощь гражданам, столкнувшимся с трудностями на трассах.

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