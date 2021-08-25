Патрульные поймали школьника на краденом велосипеде

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Мобильная бригада карабинеров, проезжая по улице Албишоара, заметила подозрительного несовершеннолетнего.

11-летний мальчик внезапно изменил направление движения, чем привлёк внимание правоохранителей. Как выяснилось, несовершеннолетний разыскивался инспектората полиции Буюкан за кражу велосипеда. Транспортное средство находилось при нём.

Угонщика доставили в инспекторат для дальнейшего разбирательства.

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