Патрульные поймали двух пьяных мотоциклистов в Оргеевском районе

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Сотрудники полиции Оргеева провели в минувшие выходные спецоперацию “Мотоциклист”, в результате которой были задержаны два пьяных водителя.

Первый случай был зарегистрирован 1 мая в селе Похребень. Патрульные остановили водителя мотоцикла. Во время проверки выяснилось, что 42-летний мужчина находился в состоянии опьянения. В выдыхаемом им воздухе содержалось 0,58 мг/л алкоголя, передает realitatea.md.

На следующий день в селе Норочень полицейские задокументировали мотоциклиста, в выдыхаемом воздухе которого содержалось 0,96 мг/л алкоголя. Мужчину отстранили от вождения, а транспортное средство отвезли на штрафстоянку.

По данным фактам возбуждено уголовные дела.

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