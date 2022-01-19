Патрульные отстранили от управления пьяного водителя

Патрульные отстранили от управления пьяного водителя

58-летнего автовладельца остановили сегодня утром в селе Мерены Новоаненского района.

Результат проведённого теста на алкоголь показал концентрацию 1,04 мг/л.

Автомобиль отвезли на спецстоянку, водитель привлечён к ответственности за управление транспортным средством в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно законодательству, мужчине грозит от 200 до 240 часов общественных работ с лишением права управления автомобилем.

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