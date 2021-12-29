Патрульные отбуксировали автомобиль, попавший в кювет на заснеженной дороге

Патрульные отбуксировали автомобиль, попавший в кювет на заснеженной дороге

ДТП произошло в Григориополе.

Патрульный экипаж обратил внимание на ВАЗ, который находился в кювете. Водитель сотрудникам ГАИ объяснил, что не справился с управлением, машину занесло.

В этот момент мимо проезжал УРАЛ. Инспекторы ДПС обратились за помощью к водителю – вызволить «девятку» из сугроба. Спустя несколько минут легковушка уже была на дороге. Пострадавших нет, пишет mvdpmr.org.

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