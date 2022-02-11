Патрульные оштрафовали на крупную сумму двух пьяных водителей мотоблоков

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Инцидент произошёл на днях в селе Чинишеуцы Резинского района.

Остановив сельчан, полицейские настояли на прохождении проверки на содержание алкоголя в крови. Результат у 31-летнего мужчины показал 0,61 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, а у 39-летнего сельчанина – 0,44 мг/л.

Культиваторы были конфискованы и отбуксированы на спецстоянку. Каждого из нарушителей оштрафовали на 17 тысяч леев.

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