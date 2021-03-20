Патрульные оказали помощь потерявшему сознание мужчине

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Инцидент произошёл накануне днём в секторе Буюканы. Патрулировавшие улицы карабинеры заметили мужчину, который лежал на земле без сознания.

На место происшествия вызвали врачей “скорой”, которые оказали пострадавшему первую помощь. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В генеральном инспекторате карабинеров призвали граждан не оставаться равнодушными и приходить на помощь людям, находящимся в сложной ситуации.

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