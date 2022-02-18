Патрульные нашли в салоне авто наркотики. Водитель был “под кайфом”

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Автомобиль Lexus инспекторы остановили в селе Суклея. При проверке документов водитель вёл себя странно.

По внешним признакам правоохранители предположили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. Автовладельца отстранили от управления. В ходе досмотра транспортного средства в салоне был обнаружен бумажный свёрток с наркотическим веществом. Изъятое направлено на экспертизу.

Разбирательство по данному факту продолжается. За незаконное хранение и перевозку наркотических средств мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы, пишет mvdpmr.org.

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