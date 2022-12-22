Патрульная машина догнала нетрезвого водителя, снёсшего дорожный знак (ВИДЕО)

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На трассе в Каларашском районе патрульные попытались остановить хаотично ехавший автомобиль Toyota. Однако водитель ускорился и продолжил движение.

Примерно через час в Бельцах 32-летний водитель врезался в дорожный знак и попытался скрыться с места происшествия. Однако в этот раз нарушителя задержали, он отказался пройти тест на алкоголь.

За отказ от освидетельствования мужчине “светят” общественные работы от 200 до 240 часов, с лишением права управления транспортным средством. Кроме того, гражданину грозит штраф от 17 500 до 25 000 леев за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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