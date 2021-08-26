Патроны и антикварную книгу нашли у пассажира, пересекавшего границу (ФОТО)

0

В пункте пропуска “Кагул” был выявлен гражданин, намеревавшийся вывезти из страны боеприпасы и старинную религиозную книгу.

Накануне на выезде из РМ пограничники остановили для проверки микроавтобус, следовавший по маршруту “Молдова-Австрия”. У одного из пассажиров, 42-летнего мужчины из Кантемира, обнаружили 100 патронов, спрятанные в кармане брюк. В его багаже также были найдены два бинокля и старинная религиозная книга.

Мужчина рассказал, что доставить в пункт назначения патроны его попросил некий человек. Книгу же, по словам гражданина, он унаследовал от отца.

Всё найденное было изъято, ведётся проверка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.