Патриотические силы Молдовы выступают единым фронтом — итог встречи «Народного союза» и ПСРМ

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Во вторник, 25 мая, члены Республиканского совета общественной платформы «Народный союз» провели встречу с руководством Партии социалистов Республики Молдова. Представители патриотических сил обсудили вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Молдова, а также возможные негативные последствия для молдавской государственности и всего многонационального народа в случае получения прорумынскими силами парламентского большинства и значительного усиления процесса румынизации страны.

В связи с этим единогласно была поддержана необходимость объединения всех общественно-политических сил Молдовы, выступающих за укрепление суверенитета, целостности и духовно-нравственных основ.

Принято решение сформировать постоянно действующую рабочую группу, куда войдут представители общественной платформы «Народный союз» и Партии социалистов Республики Молдова, задачей которой станет координация претворения в жизнь плана совместных мероприятий по усилению позиций промолдавских политических сил, а именно — единого блока ПКРМ и ПСРМ.

Также в ходе встречи особое внимание было уделено вопросу усиления поддержки со стороны государства молдавских граждан, проживающих за пределами страны. Высказана необходимость разработки генеральной стратегии в этом направлении, которая затронула бы социальные, юридические, финансовые, медицинские и другие аспекты улучшения жизни сограждан и формирование предпосылок для их возвращения на Родину.

В ходе обсуждения поддержки молдавской диаспоры член республиканского совета «Народного союза» Владимир Кулибаба представил руководству ПСРМ обращение от граждан Молдовы, проживающих в Санкт-Петербурге, в котором выражается просьба оказать содействие в воссоздании православного Собора Введения во храм Пресвятой Богородицы лейб-гвардии Семеновского полка с последующей организацией там церковной службы на молдавском, гагаузском и болгарском языках. Владимир Кулибаба, являющийся также директором Благотворительного фонда по воссозданию Собора, обратил внимание, что в настоящее время в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации нет ни одного православного храма где бы проводилась служба на молдавском языке.

Присутствовавший на встрече председатель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон подчеркнул важность воссоздания старинного военного мемориального православного Собора и предложил свою помощь в формировании специального оргкомитета для реализации озвученной задачи.

Ранее члены Республиканского совета общественной платформы «Народный союз» провели встречу с руководством Партии коммунистов Республики Молдова. В ходе дискуссии обсуждался вопрос консолидации патриотических сил страны и выработки совместного плана мероприятий.

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