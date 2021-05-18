Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Владимиром

Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Владимиром

Был обсужден широкий круг вопросов жизни Православия в Молдове, а также тема духовного окормления молдавской диаспоры за пределами страны, намечены необходимые шаги по совершенствованию внутрицерковного взаимодействия и взаимного общения, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.  

В ходе продолжительной братской беседы Святейший Владыка особо подчеркнул важность единства Русской Православной Церкви, неотъемлемой частью которой является Самоуправляемая Православная Церковь Молдовы, и выразил благодарность её Предстоятелю митрополиту Владимиру, епископату, духовенству и благочестивому верующему народу за усилия по сохранению целостности Церкви и её канонического порядка.

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