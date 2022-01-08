Патриарх Кирилл возвёл уроженца Молдовы в сан патриаршего архидиакона (ФОТО, ВИДЕО)

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7 января 2022 года в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя города Москвы патриархом Кириллом был возведён в сан патриаршего архидиакона Константин Барган. Архидиакон Константин служит при патриархе Кирилле уже 12 лет.

Родился и вырос архидиакон в АТО Гагаузия Республики Молдова. Окончил Московскую духовную Семинарию и Академию, продолжает обучение в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Сан патриаршего Архидиакона выдаётся только самим патриархом, за особые заслуги перед Церковью. Это правительственная степень в поместной Православной Церкви.

В последний раз в сан архидиакона в храме Христа Спасителя возводился архидиакон Константин Розов – ровно 100 лет назад.

Текст: Валерий Ксенагос

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