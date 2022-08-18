Патриарх Кирилл удостоил митрополита Владимира ордена преподобного Серафима Саровского I степени

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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил митрополита Кишинёвского и всея Молдовы Владимира с 70-летием со дня рождения.

– Более трёх десятилетий назад Господь возложил на Ваши рамена епископский омофор и вручил управление Кишинёвской епархией. Ныне, совершая служение Предстоятеля Православной Церкви Молдовы, Вы заботитесь о духовном возрастании клира и паствы, призываете их хранить верность святоотеческому наследию и многовековому каноническому порядку. Во внимание к Вашим заслугам и в связи с отмечаемой знаменательной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Серафима Саровского (I степени), – говорится в послании.

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