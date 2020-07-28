Патриарх Кирилл поздравил Игоря Додона с Днем крещения Руси (ФОТО)

0

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Молдова с Днем крещения Руси. Владыка выразил особую признательность главе нашего государства за внимание к служению Православной Церкви Молдовы и активное содействие в реализации ее инициатив.



– Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное сотрудничество будет и в дальнейшем приносить добрые плоды, способствуя утверждению в жизни современников идеалов мира и гражданского согласия, – отмечается в послании.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.