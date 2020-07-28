Патриарх Кирилл поздравил Игоря Додона с Днем крещения Руси (ФОТО)

Патриарх Кирилл поздравил Игоря Додона с Днем крещения Руси (ФОТО)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Президента Республики Молдова с Днем крещения Руси. Владыка выразил особую признательность главе нашего государства за внимание к служению Православной Церкви Молдовы и активное содействие в реализации ее инициатив.  

– Надеюсь, что сложившееся церковно-государственное сотрудничество будет и в дальнейшем приносить добрые плоды, способствуя утверждению в жизни современников идеалов мира и гражданского согласия, – отмечается в послании. 

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