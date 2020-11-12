Патриарх Кирилл благословил Игоря Додона на добрые начинания для Молдовы

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Игорь Додон и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провели в среду телефонный разговор. Предстоятель Русской Православной Церкви и глава Республики Молдова обсудили актуальные вопросы отношений между Московским Патриархатом и молдавским государством, обменялись мнениями о церковно-государственном сотрудничестве в деле преодоления угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекцией, а также по другим вопросам.

Стороны подчеркнули важность продолжения регулярного общения по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

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