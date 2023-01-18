Патентообладатели – властям: Не хотим, чтобы вы делали из нас диаспору

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Патентообладатели возмущены положениями бюджетно-налоговой политики, принятой в конце текущего года, которые предусматривают продление деятельности на основе патентов всего на полгода, с последующим переходом на новую организационно-правовую форму. Об этом они заявили на состоявшейся сегодня в парламенте пресс-конференции.

– Патентная деятельность — это решение, когда государство не создаёт новые рабочие места, а развитие экономики страны остановилось. Мы не уехали из страны, а остались здесь, рядом со своими семьями. Мы зарабатываем и тратим здесь, в стране, — отметила районный и городской советник Штефан-Водэ Ольга Чапки.

Патентообладатели выразили недовольство тем, что пенсионеров обязали приобрести полис медицинского страхования, который с 1 апреля стоит 12 636 леев, а также требованием установить кассовые аппараты.

Участники пресс-конференции напомнили министру экономики Думитру Алайбе о его обещании на встрече в Штефан-Водэ, что патентообладатели не останутся без внимания. Однако уже на встрече в Министерстве экономики патентообладателям настоятельно рекомендовали сменить форму деятельности, поскольку «так больше работать нельзя».

А депутатов и членов ПДС, которые во время предвыборной кампании делали селфи с патентообладателями в районах, теперь пригласили приехать на городские рынки, чтобы они на месте смогли убедиться в том, в каких тяжёлых условиях работают люди, и чтобы они тоже могли стать такими же «миллионерами», какими считают держателей патентов.

Участники конференции обратились также к народному адвокату, премьер-министру, министру экономики с просьбой не спешить с принятием скоропалительного закона, наносящего ущерб гражданам, а организовать публичные слушания, как это предусмотрено законодательством.

– Приглашаем вас к конструктивному диалогу, ведь каждый закон, принятый в парламенте, должен быть на благо граждан, а не во вред, — подчеркнула Ольга Чапки. – Сейчас мы не выдвигаем никаких политических требований. Мы просто хотим решить эту проблему, чтобы мы могли работать дома, в Республике Молдова. Мы не хотим, чтобы вы делали из нас диаспору. Но если нас не услышат, нам придётся предъявить политические требования, потому что всему есть предел, — отметил Александр Вишневский, районный и городской советник из Резины.

В завершение пресс-конференции председатель парламентской комиссии по правам человека и межэтническим отношениям, член исполкома ПСРМ Григорий Новак призвал государственные органы не просто выслушать, а услышать этих граждан, потому что «будет лучше, если они внесут свой вклад в экономику страны, чем станут безработными за счет государства».

В декабре 2022 года парламентская фракция БКС предложила поправку в бюджетно-налоговую политику на 2023 год, предусматривающую продление деятельности на основе патентов до 31 декабря 2024 года. Инициатива была отклонена парламентским большинством.

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