Пассажиры рейсового автобуса “припрятали” поддельные права

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На КПП “Скуляны” пограничники остановили микроавтобус, курсировавший по маршруту “Молдова-Германия”.

Двое пассажиров – уроженцы Унгенского района – предъявили водительские права, выданные властями Польши. В результате было установлено, что в документах присутствуют признаки фальсификации.

Мужчины заявили, что получили разрешения в Польше. Через третьих лиц они приобрели права за 700 и 800 евро.

Документы изъяты, расследование случившегося продолжается.

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