Пассажирка такси пострадала в ДТП

Пассажирка такси пострадала в ДТП

Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц В. Александри и Г. Уреке.

Как сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, участниками аварии стали 38-летний водитель машины службы такси и 57-летний владелец Dacia. Пострадал пассажир такси: 36-летнюю женщину госпитализировали, пишет publika.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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