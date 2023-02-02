Пассажирка попала в больницу после серьёзного ДТП в Бельцах

Пассажирка попала в больницу после серьёзного ДТП в Бельцах

Авария произошла минувшим вечером у автовокзала в северной столице. 

По данным полиции, 49-летний водитель выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, который ехал по правилам. В результате аварии пострадала 62-летняя пассажирка. Её доставили в больницу, передаёт echipa.md.

Оба автомобиля получили серьёзные технические повреждения. Известно, что водитель, который выехал на “встречку”, был трезвым.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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