Пассажирка маршрутки пострадала в результате аварии в центре столицы

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Инцидент произошёл сегодня утром на пересечении улиц Сфатул Цэрий и 31 Августа.

По данным полиции, на дороге столкнулись маршрутка №103 и автомобиль марки Kia, за рулём которого находился 39-летний водитель. Микроавтобусом управлял 53-летний мужчина. В результате аварии травмы получила пассажирка маршрутки. Её госпитализировали, передаёт unimedia.info.

Все обстоятельства ДТП выясняются. Виновному водителю грозит штраф в размере 1500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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