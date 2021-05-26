Пассажирка маршрутки пострадала в результате аварии в центре столицы

Пассажирка маршрутки пострадала в результате аварии в центре столицы

Инцидент произошёл сегодня утром на пересечении улиц Сфатул Цэрий и 31 Августа. 

По данным полиции, на дороге столкнулись маршрутка №103 и автомобиль марки Kia, за рулём которого находился 39-летний водитель. Микроавтобусом управлял 53-летний мужчина. В результате аварии травмы получила пассажирка маршрутки. Её госпитализировали, передаёт unimedia.info. 

Все обстоятельства ДТП выясняются. Виновному водителю грозит штраф в размере 1500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.

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