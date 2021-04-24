Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП из-за невнимательного водителя

Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП из-за невнимательного водителя

В Тирасполе водитель маршрутного такси не выдержал безопасную дистанцию, не успел вовремя затормозить и столкнулся с остановившейся впереди машиной.

В результате ДТП пострадала 70-летняя женщина – пассажир маршрутки. Пенсионерка ударилась головой, у неё перелом носа, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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