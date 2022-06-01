Пассажир погиб в ДТП по вине нетрезвого водителя

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Трагедия произошла на трассе в Новых Аненах во вторник вечером.

Как было установлено, 19-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль слетел с дороги и перевернулся, пишет publika.md. В машине также находился 19-летний пассажир, он скончался по дороге в больницу.

По результатам тестирования у водителя была обнаружена концентрация алкоголя в 0,58 мг/л. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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