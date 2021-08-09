Пассажир погиб в ДТП из-за пьяного водителя

Пассажир погиб в ДТП из-за пьяного водителя

Смертельное ДТП произошло сегодня днём на въезде в село Шолканы Сорокского района.

Как пишет deschide.md, 32-летний водитель автомобиля Renault без прав врезался в прицеп Ford Transit.

В результате Renault вылетел на обочину. В салоне легкового авто находился 52-летний мужчина: он скончался до приезда скорой помощи.

Тестирование показало у водителя Renault 1,33 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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