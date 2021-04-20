Паскару: Все должны уважать выбор молдаван любить свою страну и свой язык! (ВИДЕО)

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«Рекомендуем политикам, находящимся под контролем внешних сил, уважать решение и выбор молдаван любить свою страну и свой язык». Об этом заявил депутат ПСРМ Николай Паскару, комментируя вчерашний ответ президента Майи Санду румынскому депутату Европарламента по поводу возможности изменения в Конституции названия государственного языка с молдавского на румынский. Майя Санду сказала, что поправку в Конституцию можно будет внести после того, как будет избран другой состав парламента.

По словам депутата ПСРМ, теперь молдаване лучше понимают, зачем Майе Санду нужны досрочные выборы. Паскару отмечает, что подобные заявления вносят раскол в общество и отвлекают внимание от реальных проблем страны: пандемии, экономического и политического кризиса. Более того, такие декларации угрожают государственности Республики Молдова, а стоят за ними внешние силы, под покровительством которых находится Майи Санду.

⁃ В последнее время мы являемся свидетелями атаки на молдавскую нацию, на молдавский язык и на нашу страну, Республику Молдова. Определенные внешние силы подчинили себе президентуру, назначив на посты тех, кто контролируется извне. Это признает даже Майя Санду – она говорит, что иногда принимает решения по рекомендации внешних партнеров. В президентуре работают люди, которые не являются сотрудниками этого учреждения, но получают тысячи евро из-за границы. Соответственно, они получают конкретные инструкции от тех, кто платит, – сказал Николае Паскару.

В то же время именно президент должен защищать молдавский народ от внешних нападок, считает Николае Паскару. Он отметил, что нужно уважать выбор абсолютного большинства граждан нашей страны называть свой язык молдавским.

⁃ Республика Молдова имеет богатую историю, насчитывающую не менее 600 лет, как и наш молдавский язык. Кому безразличен наш молдавский язык и наша страна, не могут быть нашими друзьями, друзьями молдаван. Граждане дадут оценку их действиям против народа и страны, – подчеркнул Николае Паскару.

Депутат ПСРМ также раскритиковал отсутствие позиции Майи Санду в отношении недавних заявлений посла Румынии в Кишиневе о том, что следовало бы «сделать прививку» нашему народу от «примитивного молдовенизма».

⁃ Президент Майя Санду должна быть гарантом Конституции. Она должна делать всё возможное, чтобы защитить граждан от этих идей иностранных дипломатов, – сказал парламентарий.

По его словам, подобные «риторические» темы вбрасывают в публичное пространство некомпетентные политики, не способные генерировать идеи, которые объединяют людей. Социалист порекомендовал послу выступать с заявлениями, которые укрепляли бы отношения между нашими государствами, а не наоборот.

⁃ Мы, молдаване, любим нашу землю и свою страну, и нет такой идеи, которая пришла бы извне, чтобы заставить нас отказаться от нашей любви к Республике Молдова. Как говорил наш писатель Ион Друцэ: молдавский язык – это прародитель румынского языка. Мы говорим на молдавском языке из уважения к нашим предкам, к нашей славе, к нашему будущему и будущему наших детей. У Республики Молдова есть будущее! – заключил депутат.

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