Паскару – Канду: Разрушили страну, а теперь строите из себя патриота?! (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов жёстко ответил лидеру “Про-Молдова”.

– Господин Канду говорит о независимости, о патриотизме. А не эти ли люди были авторами всего, что произошло за последние годы? Не эти ли люди разрушили страну? Не эти ли люди сейчас целуются в дёсны с будущим президентом? Люди добрые, вас слышит весь мир. Мне стыдно за вас, господин Канду, стыдно. Вы разрушили эту страну. Вы оставили молдаван на дороге, отправили их за границей, а сейчас строите из себя патриота? – сказал Николай Паскару.