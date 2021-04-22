Пасхальное богослужение пройдёт на открытом воздухе

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С 25 апреля по 11 мая церковные службы в Молдове будут проходить на открытом воздухе при соблюдении всех правил безопасности. Соответствующее решение сегодня приняла Комиссия по ЧС, его на брифинге для прессы озвучил Аурелиу Чокой.

Врио премьера отметил важность принятого решения в преддверии Пасхи и Радоницы, когда, как правило, много желающих принять участие в церковных службах. Он подчеркнул, что и на открытом воздухе между верующими должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра. Кроме того, они должны носить маски.

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