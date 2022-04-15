Пасха обойдется недёшево. Обзор цен на Центральном рынке (ФОТО)

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В Молдове значительно подорожали продукты, поэтому пасхальный стол в этом году обойдётся дороже обычного. Так, например, за килограмм огурцов придётся заплатить от 50 до 58 леев, а мясо стоит от 75 леев и выше.

Особым спросом в канун Пасхи пользуются овощи. Так, редис можно купить за 18 леев, капусту белокочанную – 20 леев, помидоры черри – 45 леев, морковь – 12 леев, картофель – от 8 до 12 леев, лук – 11 леев, свёклу – 13 леев, баклажан – 55 леев, пекинскую капусту – 20 леев. Стоимость грибов варьируется от 45 до 48 леев, зелень – по 5 леев, а зеленый лук – 7 леев. Кило яблок можно купить по цене от 6 до 10 леев.

23 апреля заканчивается Великий пост, а это значит, что мясо и мясная продукция сейчас нарасхват. Цены на этот товар распределились следующим образом: куриная грудка – 75 леев, свиная вырезка – 85 леев, ягнятина – 125 леев, говядина – от 100 до 135 леев, свиная рулька и свиные ребра – по 75 леев, маринованное куриное мясо – в среднем 66-70 леев.

На рынке также можно найти свежую рыбу. Так, карп стоит от 85 леев за кило, толстолобик – 39 леев. Цены на замороженную рыбу начинаются от 60 леев.

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