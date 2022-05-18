“PAS, уходите! Позор Майе Санду!”: в Бельцах прошёл митинг против власти

“PAS, уходите! Позор Майе Санду!”: в Бельцах прошёл митинг против власти

Сегодня в Бельцах состоялся митинг против позорной политики, которую проводят PAS-овцы. “Бельцы сказали твёрдое “Нет!” Майе Санду и её прихвостням, которые подвели народ к черте бедности”, – отметил на своей странице в соцсети депутат ПСРМ Александр Нестеровский. 

– Всего за год полной власти PAS-овцев мы оказались на грани! Инфляция, по официальным данным, превысила 27%, тарифы на газ повысились в 4 раза, цены на топливо и продукты – в 2 раза. Пенсии не увеличились, социальные пособия отменили! Это и есть хвалёные “хорошие времена”? Сегодня бельчане сказали чёткое “Уходите” PAS-овцам! Позор Майе Санду! – подчеркнул он. 

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