Пас ку пас крадут страну. Пас ку пас воруют голос

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Новый слоган власти в Кишинёве, лишившей бельчан права избрать себе примара, которого они хотят, и растоптавшей их голос, – это «PAS cu pas se fură țara și votul oamenilor» (Шаг за шагом крадётся страна, шаг за шагом крадётся голос людей). Об этом заявил председатель партии «ШОР» Илан Шор в ходе брифинга. Он подчеркнул, что предстоящие 19 декабря выборы в Бельцах являются незаконными, а примар, который будет избран в результате этого дешёвого фарса, никем не будет признан.

– Своими действиями ПДС фактически украла у бельчан право избрать себе примара. Они цинично, подло и нагло украли его, как, в принципе, они делают всё в последнее время. PAS cu pas se fură țara – это слоган, который очень хорошо подходит новым властям. Сначала они залезли своей рукой в карман людей, и благодаря их глупости и тупости цены повысились в разы. И на газ, и на тепло, и на продукты питания. А затем они просто наглым образом украли голос у бельцких жителей, – заявил Илан Шор.

Он добавил, что если бы у кандидатов, оставшихся в гонке на выборах в Бельцах, хватило смелости и достоинства, они отозвали бы свои кандидатуры и не участвовали в этом предвыборном фарсе.

– Никто из нормальных людей не признают эти выборы, и новоизбранного примара тоже не признают. Мне напоминает это всё старые фильмы про войну, когда фашисты вербовали людей на оккупированных территориях для того, чтобы сделать их своими помощниками. Так и здесь наши фашисты завербовали Григоришина для того, чтобы тотально захватить и оккупировать город Бельцы. Если бы Григоришин был, как он себя считает, мужиком, то не важно, что его контркандидат набрала в 2,5 раза больше голосов, всё-таки она ещё и женщина. И уважающий себя любой мужчина уступил бы и поступил бы корректно и правильно, по-мужски, сказал бы, что это нечестно так поступать, в особенности с женщиной. Но, видимо, ранения было слишком много, – отметил Илан Шор.

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