Пары-долгожители могут получить материальную поддержку от примарии

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Супружеские пары, которым в период с марта 2020 года и до настоящего времени исполнилось 50, 60 или 70 лет с момента вступления в брак, могут подать заявку на получение финансовой поддержки. Они получат по 1 000 леев от органов местного публичного управления.

Соответствующее распоряжение подписал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Также принимаются заявления от долгожителей: по 5 000 леев могут получить жители столицы и пригородов, которым исполнилось 100 лет и более в период пандемии.

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