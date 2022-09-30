Партию яиц с сальмонеллой отозвали с прилавков молдавских магазинов

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов обязало оператора SRL «Aviton Agro» изъять из торговых сетей партию куриных яиц в связи с обнаружением сальмонеллы в фекалиях кур-несушек.

Происхождение продукта: Молдова, Тараклия, село Валя Пержей.

Код производителя: 3MD TR 027.

Срок годности лота: до 18.10.2022-29.10.2022.

Граждан, купивших яйца данной партии, просят воздержаться от их употребления. Они имеют право вернуть товар в магазин, в котором он был приобретён.

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