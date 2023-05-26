Партию яиц с сальмонеллой выявили в Тараклийском районе

Национальное агентство по безопасности продуктов питания (НАБПП) сообщило об изъятии из продажи партии яиц компании Aviton Agro из села Валя-Пержей Тараклийского района.
У кур-несушек выявили сальмонеллу. Бактерию обнаружили по результатам лабораторных исследований, передаёт gagauzinfo.md.
Таким образом, экономический агент в соответствии с законом о безопасности пищевых продуктов отзывает у дистрибьюторов и из торговой сети все партии яиц, размещенные на рынке с датой минимального срока годности 13.06.2023 — 20.06.2023.
Граждан, которые приобрели яйца из этой партии, просят не употреблять их. Они имеют право вернуть продукт в магазин, в котором его купили.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Sorry, comments are closed for this post.