Партию яиц с сальмонеллой выявили в Тараклийском районе

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Национальное агентство по безопасности продуктов питания (НАБПП) сообщило об изъятии из продажи партии яиц компании Aviton Agro из села Валя-Пержей Тараклийского района.

У кур-несушек выявили сальмонеллу. Бактерию обнаружили по результатам лабораторных исследований, передаёт gagauzinfo.md.

Таким образом, экономический агент в соответствии с законом о безопасности пищевых продуктов отзывает у дистрибьюторов и из торговой сети все партии яиц, размещенные на рынке с датой минимального срока годности 13.06.2023 — 20.06.2023.

Граждан, которые приобрели яйца из этой партии, просят не употреблять их. Они имеют право вернуть продукт в магазин, в котором его купили.

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