Партия Жириновского разорвала соглашение с партией Усатого в знак протеста против его “сговора с врагами России”

Об этом говорится в официальном заявлении ЛДПР, опубликованном накануне вечером.

Ниже приводим текст декларации без сокращений:

“В 2017 году ЛДПР заключила соглашение с молдавской “Нашей партией”, которая тогда выступала против антироссийского олигархического режима Влада Плахотнюка в Кишинёве.

Однако, в 2018 году глава “Нашей партии” Ренато Усатый вступил в закулисный сговор с Плахотнюком. Мы видели записи переговоров Усатого с Андрианом Раду – посредником от Плахотнюка. Частично эти переговоры уже есть в открытом доступе.

Вернувшись в Молдавию, Усатый продолжил действовать в интересах Плахотнюка, на публику прикидываясь его противником.

На деньги олигарха и его западных кураторов он провёл первый тур президентской избирательной кампании в Молдавии.

Более того, уже на следующий день Усатый вступил в переговоры с Санду, выступающей против Дня Победы 9 мая, обеляющей деяния профашистского режима Антонеску в Молдавии в годы Великой Отечественной войны, призывающей выгнать российских миротворцев из Приднестровья и разжигающей конфликт в этом районе.

ЛДПР считает, что Усатый и возглавляемая им “Наша партия” предали граждан, которые хотят сближения с Россией.

В этих условиях ЛДПР разрывает соглашение с “Нашей партией” в знак протеста против проводимой её лидером Усатым политики сговора с врагами России”.