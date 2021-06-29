Партия социалистов отмечает 24-летие

0

Сегодня исполняется 24 года со дня образования Партии социалистов Республики Молдова. Это подлинно народная партия, стоящая на страже молдавской государственности, самобытности, межнационального мира, нейтралитета, взвешенной внешней политики, традиционных ценностей, защищающая интересы простого человека. С 2014 года Партия социалистов является крупнейшей парламентской партией нашей страны. Фракция ПСРМ насчитывает 37 депутатов. В 2019 году Партия социалистов сыграла ведущую роль в свержении олигархического режима Влада Плахотнюка. Представители ПСРМ возглавляют сегодня 20 районов страны, 8 райцентров, около 200 населённых пунктов Молдовы. Согласно всем опросам общественного мнения, граждане и эксперты считают команду ПСРМ самой профессиональной, хорошо структурированной и наиболее активной, а лидеры партии стабильно занимают первые строчки рейтингов доверия населения политикам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.