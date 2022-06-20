Партия социалистов направила запрос в КС по вопросу новых положений Кодекса о телерадиовещании

Партия социалистов направила запрос в КС по вопросу новых положений Кодекса о телерадиовещании

Депутаты Партии социалистов Республики Молдова Адела Рэйляну и Григоре Новак зарегистрировали в Конституционном суде запрос, в котором просят озвучить мнение по поводу конституционности ряда положений Закона №143 о внесении изменений в Кодекс о телерадиовещании, недавно принятых и прозванных в обществе «Законом о цензуре».

Социалисты считают, что поправки нарушают ряд положений Конституции Республики Молдова, а также некоторых основных международных конвенций в области прав человека. По мнению депутатов, поправки устанавливают несоразмерные нормы, направленные на введение цензуры общедоступной «неудобной» информации, а также вводят меры по привлечению к ответственности за «дезинформацию» и не в последнюю очередь позволяют осуществить «удушение» субъектов экономической деятельности.

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