Партия «ШОР» займёт решающую позицию в парламенте в случае досрочных выборов

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Партия «ШОР» – это формирование, которое изменит баланс сил в будущем парламенте. В случае досрочных выборов «ШОР» наберёт не менее 20 депутатских мандатов или более 12 процентов голосов избирателей, показывает последний опрос iData, опубликованный сегодня, 21 апреля.

Первое место заняла бы партия «Действие и солидарность», которая получила бы почти 26 процентов или 41 мандат, за ней следует Блок социалистов и коммунистов с 25,4% или 40 депутатскими мандатами.

Опрос также показывает, что другие партии далеки от прохождения в парламент, находясь значительно ниже избирательного порога. Исследование провели в апреле на выборке из 1053 человек.