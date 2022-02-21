Партия «ШОР» – впечатляющий рост в опросах! Формирование утроило свой электоральный рейтинг

0

Партия «ШОР» является формированием, которое растёт больше всего в предпочтениях молдавских избирателей. За последние полгода «ШОР» утроила свой электоральный рейтинг, свидетельствуют данные опубликованного сегодня опроса IMAS. Таким образом, если бы в воскресенье состоялись выборы, возглавляемая Иланом Шором партия набрала бы 15,7% голосов молдаван, которые намереваются голосовать.

На первом месте Блок коммунистов и социалистов, который набрал бы 36,1%, а на втором – партия «Действие и солидарность» (ПДС) с 35,2%.

В то же время партия «ШОР» занимает второе место по степени признательности со стороны людей, находясь очень близко от БКС и ПДС. 38,1 избирателей оценивают БКС баллами от 7 до 10, партию «ШОР» – 37%, а ПДС – 32,7%.

Опрос проводился с 24 января по 14 февраля, в нем участвовали 1123 респондента. Погрешность составляет +/-3 процента.