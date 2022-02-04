Партия «ШОР» требует выделить единоразово людям 10 тысяч леев

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Партия «ШОР» предлагает правительству выделить единовременную помощь в размере 10 тыс. леев, чтобы помочь людям легче преодолеть экономический кризис, который ударил по Республике Молдова. Об этом заявил Илан Шор в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По его словам, этой помощью воспользуются около миллиона человек, в том числе пенсионеры, многодетные и неимущие семьи. Шор утверждает, что деньги на этот пакет помощи существуют, а у властей нет никакого оправдания, чтобы не использовать их.

– Во-первых, сегодня, из ваших же слов, уважаемая власть, вы от МВФ и от других мировых финансовых институтов и стран получили помощь в размере примерно 250-300 млн евро. Во-вторых, сегодня в Национальном банк лежат резервы на сумму примерно 3,8 млрд долларов, и эти деньги лежат там, как говорится, на крайний случай. Так вот тот крайний случай пришел, поэтому никакой проблемы не составляет взять до 15 процентов и выдать единовременную помощь людям. В-третьих, вы орете о том, что таможенные сборы выросли, все прекрасно, таможня и налоговая работают шикарно, соответственно деньги и ликвидность, а также возможность помочь населению есть. Я вам только что точно назвал три возможных источника, из которых можно взять деньги, чтобы решить эту проблему, – сказал Илан Шор.

Шор также заявил, что программа помощи населению составляет около 10 миллиардов леев, то есть 500 миллионов евро. В этот миллион человек войдут пенсионеры, учителя, врачи, студенты, семьи с низкими доходами и многодетные семьи. Он призвал правительство подготовить до 10 марта весь пакет документов для реализации этого проекта, а начиная с 20 марта начать выделять деньги.

– Деньги у властей есть, а желания помочь людям – нет. Сегодня, когда в стране глубочайший социально-экономический кризис, когда тарифы выросли крепко, когда цены на продукты питания выросли, когда цены на топливо невыносимы, людям реально скоро не будет на что покупать еду, в этой ситуации государство обязано протянуть руку помощи людям. Не можете – научим. Не хотите – заставим. Власти обязаны сделать так, чтобы дать людям глоток свежего воздуха. Это минимум, который может сделать эта власть для людей. Начиная со следующего дня, члены и активисты Партии «ШОР» начнут кампанию по сбору подписей в поддержку нашего предложения. В противном случае мы оставляем за собой право призывать к разного рода действиям, которые воздействуют на эту гнилую, подлую и вражескую власть по отношению к гражданам страны, – добавил лидер Партии «ШОР».

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